Einride va déployer une flotte de 500 camions Tesla Semi

Einride annonce le déploiement prévu de 500 camions Tesla Semi sur sa plateforme Saga AI, un déploiement qui se déroulera à travers l'Amérique du Nord, en plusieurs phases au cours des 24 prochains mois à partir de septembre 2026, et constituera le plus important de ce type au monde à ce jour.

Ces déploiements serviront Amazon et d'autres clients clés d'Einride à travers l'Amérique du Nord et étendront le réseau et la plateforme de fret électrique d'Einride le long des corridors de fret en Californie, au Texas, au New Jersey, dans l'Illinois et en Géorgie.

"Saga AI permet une adoption à grande échelle des véhicules électriques pour le fret et permet aux expéditeurs d'intégrer la capacité électrique sans le fardeau opérationnel ni le risque financier lié à la gestion de flotte, leur fournissant ainsi une logistique fiable et rentable", explique la société.

L'ajout des 500 Tesla Semi triplera la taille de la flotte de camions électriques déployés par Einride. L'IA Saga a déjà permis de parcourir plus de 19 millions de kilomètres en mode électrique et de réaliser 42 000 séances d'optimisation dans le monde, sur la base de sept ans d'opérations commerciales.

Ce déploiement constitue une étape vers la conversion d'environ 800 MUSD de revenus annuels récurrents potentiels à long terme (ARR), dans le cadre de plans d'affaires conjoints avec les expéditeurs, en capacités actives génératrices de revenus dans le fret.