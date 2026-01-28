Eikon ‍Therapeutics, dirigée par Perlmutter, vétéran de Merck, vise une valorisation de 908 millions de dollars pour son introduction en bourse

Eikon ‍Therapeutics, dirigée par Roger Perlmutter, vétéran de Merck, vise une valorisation de 908,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les cotations des biotechnologies se redressent après une année 2025 meurtrière.

Le développeur de médicaments basé à Millbrae, en Californie, a déclaré mercredi qu'il cherchait à lever jusqu'à 317,7 millions de dollars lors de l'introduction en bourse en offrant 17,65 millions d'actions dont le prix se situe entre 16 et 18 dollars chacune. L'offre d'Eikon s'inscrit dans le contexte d'une liste chargée de cotations biotechnologiques potentielles au début de 2026. Des développeurs de médicaments tels que SpyGlass Pharma, AgomAb Therapeutics et Veradermics ont également déposé des demandes d'introduction en bourse en janvier. Cela fait également suite à l'introduction en bourse réussie d'Aktis Oncology AKTS.O , un développeur de médicaments anticancéreux soutenu par Eli Lilly, au début de ce mois.

"Le plus grand attrait pourrait être le directeur général Roger Perlmutter", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX. L'ancien chef de la recherche de Merck MRK.N , Perlmutter , est considéré comme une force majeure derrière le succès du traitement anticancéreux à succès de la société, Keytruda.

Eikon, fondée en 2019 par le prix Nobel de chimie Eric Betzig, Xavier Darzacq, Luke Lavis et Robert Tjian, développe un pipeline de traitements potentiels pour différents types de cancers.

Son candidat le plus avancé, EIK1001, en combinaison avec Keytruda, fait l'objet d'une étude de stade intermédiaire à avancé pour traiter un type de cancer de la peau. Une analyse intermédiaire de l'essai est attendue au second semestre 2026.

"Eikon met fortement l'accent sur sa plateforme de découverte de médicaments à haut débit, basée sur les travaux du cofondateur Eric Betzig, lauréat du prix Nobel, ce qui pourrait accélérer sa capacité à identifier de nouveaux candidats pour le développement ou l'octroi de licences, ce qui pourrait être un autre moteur pour les investisseurs à long terme", a déclaré M. Muehlbauer.

Depuis sa création, la société a levé plus d'un milliard de dollars auprès d'investisseurs. Parmi ses principaux bailleurs de fonds figurent les sociétés de capital-risque Lux Capital, Foresite Capital et The Column Group.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Cantor et Mizuho sont les souscripteurs. Eikon a pour objectif de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "EIKN".