Eikon ‍Therapeutics, dirigé par Perlmutter, vise une valorisation de 908 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 5-8)

Eikon ‍Therapeutics vise **jusqu'à** une valorisation de 908,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré le développeur de médicaments mercredi, alors que les cotations biotechnologiques font un retour après une année 2025 torride.

La société basée à Millbrae, en Californie, cherche à lever jusqu'à 317,7 millions de dollars lors de l'introduction en bourse en offrant 17,65 millions d'actions dont le prix est compris entre 16 et 18 dollars chacune.

L'offre d'Eikon s'inscrit dans le contexte d'une liste chargée de cotations biotechnologiques potentielles au cours des premiers mois de 2026. Les développeurs de médicaments SpyGlass Pharma, AgomAb Therapeutics et Veradermics ont également déposé des demandes d'introduction en bourse en janvier.

Cela fait également suite à l'introduction en bourse réussie à New York d'Aktis Oncology AKTS.O , un développeur de médicaments anticancéreux soutenu par Eli Lilly, au début de ce mois. Ses actions ont gagné près de 18 % à la dernière clôture.

Fondée en 2019 par Eric Betzig, lauréat du prix Nobel de chimie, Xavier Darzacq, Luke Lavis et Robert Tjian, Eikon développe un pipeline de traitements potentiels pour divers cancers.

La société est dirigée par Roger Perlmutter , un vétéran de l'industrie, ancien responsable de la recherche chez Merck MRK.N , qui est considéré comme l'un des principaux artisans du succès de son traitement anticancéreux à succès, le Keytruda.

Le candidat le plus avancé d'Eikon, EIK1001, en combinaison avec Keytruda, fait l'objet d'une étude de stade intermédiaire à avancé pour traiter un type de cancer de la peau. Une analyse intermédiaire de l'essai est attendue au second semestre 2026.

Depuis sa création, Eikon a levé plus d'un milliard de dollars auprès d'investisseurs. Parmi ses principaux bailleurs de fonds figurent les sociétés de capital-risque Lux Capital, Foresite Capital et The Column Group.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Cantor et Mizuho sont les preneurs fermes de l'offre d'Eikon. La société a pour objectif de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "EIKN".