Eiffel lance le fonds obligataire Eiffel Rendement 2028

(AOF) - Eiffel Investment Group annonce le lancement d’Eiffel Rendement 2028, un nouveau fonds obligataire à échéance. Le fonds est investi dans une sélection d’obligations d’entreprises européennes, libellées en euros et dont la maturité n’excède pas le 30 juin 2029. Il vise à générer un rendement attractif grâce à une stratégie de portage « buy and hold » et une gestion des risques active et rigoureuse. La sélection des titres repose sur une analyse fondamentale approfondie du risque de crédit (« bond picking »). L’analyse extra-financière est intégrée au processus de sélection.

Ce nouveau fonds s'appuie sur l'expertise d'Eiffel Investment Group en gestion obligataire, alors que le fonds investit dans cette classe d'actifs depuis 2009. L'équipe de gestion est dirigée par Emmanuel Weyd, entouré d'une équipe de 4 gérants-analystes spécialisés.

Eiffel Rendement 2028 présente un rendement annualisé brut proche de 8% actuellement (8.1% au 13/06/2023). Le fonds est investi majoritairement en titres obligataires à haut rendement, dont les primes de risque sont " particulièrement attractives dans l'environnement actuel ". Le portefeuille est composé d'environ 80 lignes et présente une " forte diversification sectorielle et géographique ".

Fabrice Dumonteil, Président d'Eiffel Investment Group, déclare que " la remontée des taux offre une opportunité de portage intéressante et la sélection d'obligations à haut rendement dans les pays européens permet de bénéficier de performances cibles attractives".

" Face à l'incertitude ambiante générée par l'inflation, les tensions géopolitiques et les perspectives de croissance révisées à la baisse ", le nouveau fonds permet de proposer " une solution d'investissement qui génère de la stabilité et de la visibilité ", ajoute t-il.