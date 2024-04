Eiffel Investment : ouverture d'un bureau de représentation à Milan

(AOF) - Eiffel Investment Group franchit une nouvelle étape dans son développement international en ouvrant un bureau de représentation à Milan. Cette initiative permettra de renforcer la présence locale d’Eiffel Investment Group en vue de soutenir les PME et ETI italiennes dans leur stratégie de croissance et de participer à l’accélération de la transition énergétique du pays.

Forte d'un tissu économique composé de milliers de PME et ETI de croissance et engagée dans une dynamique de transition énergétique rapide, l'Italie est un marché clé pour Eiffel Investment Group, qui y a déjà investi plus de 300 millions d'euros.

Situé à Milan, le bureau de représentation d'Eiffel Investment Group sera animé par une équipe composée d'André Gonçalves (dette privée corporate), Charles Portalier, (transition énergétique), Julie Paray, (capital risque), Thibault Vanpeene, (growth capital) et Lorenzo Marzo Magno, (développement commercial et des relations investisseurs).

" Nos expertises et solutions de financement au service du développement des infrastructures vertes et de la croissance des PME/ETI sont parfaitement alignées avec les enjeux auxquels sont aujourd'hui confrontées les entreprises italiennes. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé d'accélérer notre développement dans le pays. " précise Fabrice Dumonteil, président d'Eiffel Investment Group.