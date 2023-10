Eiffel Investment Group : un nouveau financement de 60 millions d'euros pour accompagner Fives

(AOF) - Eiffel Investment Group annonce un nouveau financement de 60 millions d'euros pour accompagner Fives, leader international de l'ingénierie industrielle, dans ses projets de croissance. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre du dispositif " Obligations Relance " initié par France Assureurs et la Caisse des Dépôts.

Des premières lignes de chemin de fer, aux ascenseurs de la tour Eiffel et à l'usine 4.0, Fives imagine depuis plus de 200 ans les solutions et technologies de rupture qui font l'industrie. Aujourd'hui leader international de l'ingénierie industrielle, doté d'une expertise multisectorielle, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands industriels partout dans le monde.

Présent dans 25 pays avec plus de 8 500 collaborateurs, Fives a dépassé les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et atteint un record historique d'enregistrements de commandes de 2,8 milliards d'euros en 2022.

Antoine Maspétiol, responsable de l'activité de dette privée d'Eiffel Investment Group : " Fives est un parfait exemple du type de sociétés que nous ciblons avec les Obligations Relance : fleuron français, leader international dans ses métiers, avec des projets de croissance ambitieux nécessitant un financement de long terme adapté. En outre, nous avons pu mettre en place avec Fives des objectifs RSE volontaristes, illustrant le rôle des Obligations Relance comme levier efficace pour accélérer la décarbonation du tissu économique français ".