Eiffel Investment Group lance un nouveau fonds à échéance

(AOF) - Eiffel Investment Group a annoncé le lancement de son nouveau fonds à échéance : Eiffel Rendement 2030. Il prend le relai et déploie la même stratégie que le fonds Eiffel Rendement 2028, dont la commercialisation s'arrêtera le 31 décembre 2024. Il investit exclusivement dans une sélection d'obligations d'entreprises européennes, libellées en euros. Il adopte une stratégie de portage combinée à " une gestion active et rigoureuse des risques ".

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.