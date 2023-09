Eiffel Investment Group : Emelyne Lestang nommée Directrice Asset Management

(AOF) - Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises et de la transition énergétique, renforce son équipe de gestion avec l’arrivée d'Emelyne Lestang au poste de Directrice Asset Management. Titulaire d’un Master Business & Administration de HEC Paris, Emelyne Lestang était depuis 2020 associée cofondatrice de la société de gestion « à impact social et territorial » Elzeard. Elle a été impliquée dans la structuration de la société et a géré 4 investissements en venture, dans les domaines de la santé, du vieillissement, et de la transition énergétique en B2C.

Chez Eiffel, elle aura pour principale mission d'accompagner et favoriser la création de valeur et le développement des participations equity des fonds, en lien étroit avec les équipes d'investissement.

Pierre-Antoine Machelon, Directeur de gestion de l'activité infrastructure de transition énergétique d'Eiffel, souligne que " son parcours professionnel riche lui permet d'appréhender les enjeux opérationnel et stratégique des entreprises, notamment dans le domaine énergétique ".