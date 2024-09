Eiffel IG et la BERD : cofinancement de la construction de deux centrales solaires en Roumanie

(AOF) - Eiffel Energy Transition III, le troisième millésime du fonds d'infrastructures énergétiques géré par Eiffel Investment Group, fournit un prêt de construction à recours limité de 12,2 millions d'euros pour la construction de deux centrales solaires dans le comté de Dolj, en Roumanie. Le co-investisseur, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) investit également 12,2 millions d'euros supplémentaires. Cette structure de financement innovante pourrait considérablement accélérer le développement des énergies renouvelables en Roumanie.

L'emprunteur est Danube Solar Five, un véhicule à vocation spéciale (SPV) incorporé en Roumanie, détenu par le fonds lituanien INVL Renewable Energy Fund I et géré par UAB INVL Asset Management (INVL).

INVL opère depuis plus de trois décennies et gère plus d'un milliard d'euros d'actifs, comprenant l'immobilier, l'énergie et les infrastructures dans les pays baltes et en Europe de l'Est.

Il s'agit du deuxième cofinancement BERD-Eiffel dans le domaine des énergies renouvelables en Europe de l'Est.