Eiffel et Tocqueville, gérants des autres fonds de Place pour la santé

(NEWSManagers.com) - L' effort des institutionnels français pour financer la santé se poursuit avec l' attribution du fonds de Place de dette privée. Eiffel Investment Group a été sélectionné à l' issue d' un appel d' offres pour gérer un véhicule de 270 millions d' euros et " soutenir la souveraineté sanitaire de la France " conformément à l' engagement pris par les assureurs le 15 avril dernier envers le Premier Ministre. Onze d' entre eux abondent le fonds.

Nov Dette Santé financera en dette senior des ETI et des PME françaises du secteur de la santé qui s' engagent en faveur de la relocalisation et de la réindustrialisation et de la santé de demain. Il a pour objectif de financer 15 à 20 entreprises dans les 2 à 3 prochaines années, seul ou en commun avec d' autres investisseurs. " Le fonds bénéficiera de l' approche d' impact que nous avons développée, avec une trajectoire extra-financière pour chaque emprunteur, et des objectifs de création d' emplois dans les territoires, d' insertion professionnelle, de formation, ou encore de réduction de l' empreinte carbone " précise Antoine Maspétiol, gérant du fonds.

Un premier investissement est réalisé dès le lancement du fonds : une tranche de 75 millions de dette a été arrangée par Eiffel pour le sous-traitant pharmaceutique Fareva, à laquelle participent également AG2R La Mondiale et L' Auxiliaire.

ETI cotées

Le fonds consacré au financement des entreprises cotées de 70 millions d'euros est pour sa part confié à Tocqueville Finance. Il investira dans des ETI françaises, avec une diversification possible sur des sociétés européennes.

L' attribution de la poche de dette privée dans le cadre du programme d' investissement " Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France " suit celle de la poche equity, confiée à Eurazeo et celle d' autres véhicules de la famille Nov.