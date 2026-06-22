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Eiffage vise la concession du tunnel de Warnow en Allemagne
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 09:05

Le groupe de BTP a annoncé être entré en négociation exclusive avec Atlas Arteria en vue de l'acquisition de 100% du capital de la société concessionnaire du tunnel de Warnow, à Rostock, en Allemagne.

L'opération, qui reste soumise à la réalisation d'audits et à la conclusion d'accords définitifs, porterait sur un ouvrage à péage de 2 kilomètres comprenant un tunnel de 800 mètres sous la rivière Warnow. Mis en service en septembre 2003, cet actif bénéficie d'un contrat de concession courant jusqu'en 2053.

Eiffage indique que les discussions avec Atlas Arteria s'inscrivent dans le prolongement des réflexions engagées depuis 2024 autour d'un renforcement de leur coopération en Allemagne. Les deux partenaires ont notamment étudié différentes options concernant leurs actifs de concessions et de partenariats public-privé dans le pays, avant qu'Atlas Arteria n'envisage finalement une cession en numéraire du tunnel de Warnow à Eiffage.

Le groupe précise qu'aucune certitude ne peut être donnée quant à l'aboutissement de la transaction. Celle-ci demeurerait soumise à plusieurs autorisations juridiques et réglementaires et pourrait être finalisée au cours du second semestre 2026. Les salariés concernés seront informés conformément aux dispositions légales applicables.

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