 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage va renouveler la concession du réseau de chaleur urbain parisien avec Dalkia et RATP Solutions Ville
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 18:00

Eiffage SA FOUG.PA :

* LE CONSEIL DE PARIS APPROUVE LE CHOIX DU GROUPEMENT DALKIA/EIFFAGE/RATP SOLUTIONS VILLE POUR RENOUVELER LA CONCESSION DU RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN PARISIEN

* D’UNE DURÉE DE 25 ANS, CE NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION ENTRERA EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2027 SOUS LA FORME D’UNE SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE (SEMOP)

* SEMOP ASSOCIANT LA VILLE DE PARIS (34%), LA CAISSE DES DÉPÔTS (15%) ET L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE, LE GROUPEMENT DALKIA SA, EIFFAGE ET RATP SOLUTIONS VILLE (51%)

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EIFFAGE
122,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank