Eiffage va renouveler la concession du réseau de chaleur urbain parisien avec Dalkia et RATP Solutions Ville

Eiffage SA FOUG.PA :
* LE CONSEIL DE PARIS APPROUVE LE CHOIX DU GROUPEMENT DALKIA/EIFFAGE/RATP SOLUTIONS VILLE POUR RENOUVELER LA CONCESSION DU RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN PARISIEN
* D’UNE DURÉE DE 25 ANS, CE NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION ENTRERA EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2027 SOUS LA FORME D’UNE SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE (SEMOP)
* SEMOP ASSOCIANT LA VILLE DE PARIS (34%), LA CAISSE DES DÉPÔTS (15%) ET L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE, LE GROUPEMENT DALKIA SA, EIFFAGE ET RATP SOLUTIONS VILLE (51%)
(Rédaction de Gdansk)
