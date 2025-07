Eiffage: va construire le futur siège de Frontex à Varsovie information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 18:32









(Zonebourse.com) - Eiffage annonce que sa filiale Eiffage Construction a remporté le contrat de conception-construction du nouveau siège de Frontex à Varsovie (Pologne).



Le projet porte sur un bâtiment de 69 000 m², incluant sept étages et deux niveaux de sous-sol, destiné à accueillir plus de 2 000 salariés.



Les travaux débuteront en janvier 2026 pour une livraison en 2028, incluant deux années de maintenance.



Le projet intégrera des solutions durables, comme du béton à faible émission, des panneaux solaires et une installation géothermique, avec pour objectif la certification BREEAM.





