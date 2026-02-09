 Aller au contenu principal
Eiffage va acquérir 70% de Quercy Réfrigération
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 08:05

Eiffage SA FOUG.PA :

* PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS L'ENTREPRISE FRANÇAISE QUERCY RÉFRIGÉRATION

* A CONCLU CE JOUR UN ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR 70% DE QUERCY RÉFRIGÉRATION

* EN 2025, QUERCY RÉFRIGÉRATION A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 66 MILLIONS D'EUROS

* ACQUISITION AU TRAVERS D'EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

Texte original tinyurl.com/vm9n3dut Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

