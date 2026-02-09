Eiffage va acquérir 70% de Quercy Réfrigération

Eiffage SA FOUG.PA :
* PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS L'ENTREPRISE FRANÇAISE QUERCY RÉFRIGÉRATION
* A CONCLU CE JOUR UN ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR 70% DE QUERCY RÉFRIGÉRATION
* EN 2025, QUERCY RÉFRIGÉRATION A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 66 MILLIONS D'EUROS
* ACQUISITION AU TRAVERS D'EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES
(Rédaction de Gdansk)
