Eiffage: une formation innovante lancée avec Expectra information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Eiffage Énergie Systèmes fait part de l'inauguration avec Expectra, filiale du groupe de ressources humaines Randstad, d'une formation innovante visant à préparer au métier de technicien/technicienne en bureau d'études pour les lignes à très haute tension.



'Cette formation, qui n'existait pas dans les parcours académiques, répond aux besoins croissants de recrutement que nécessite le développement des réseaux électriques à très haute tension sur l'ensemble du territoire', explique le groupe.



Alors que la formation 'classique' se faisait par compagnonnage et durait trois ans, le nouveau parcours se fait en alternance pendant 12 mois et permet aux candidats d'intégrer directement un poste chez Eiffage Énergie Systèmes, en CDI.





