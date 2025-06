Eiffage: un pont classé a été réhabilité dans les Pyrénées information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé jeudi avoir réhabilité avec succès le pont de Vielle-Aure, dans les Hautes-Pyrénées, un ouvrage classé dont la maçonnerie date du XIXème siècle.



Le groupe de BTP et de concessions indique que ce sont les équipes de sa division de génie civil qui ont procédé à la rénovation et au renforcement de cet édifice, suivi par les Architectes des Bâtiments de France.



Afin de sécuriser la structure lors des travaux, un cintre métallique de 15 mètres de long et de six mètres de haut pour un poids de 16 tonnes a été installé par ripage sous l'ouvrage.



Des dispositifs spécifiques de protection ont par ailleurs du être mis en place afin de limiter les impacts des batardeaux sur les milieux aquatiques.





Valeurs associées EIFFAGE 120,2000 EUR Euronext Paris +1,01%