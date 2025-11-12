 Aller au contenu principal
Eiffage, Ubisoft, Valneva...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 12/11/2025 à 17:47

(AOF) - Alstom

Le spécialiste du ferroviaire signalera ses résultats du premier semestre.

Bastide

Le spécialiste européen des prestations de santé à domicile livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Claranova

Le pure player de l'édition de logiciels dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eiffage

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emova Group

Le premier réseau en France de ventes de fleurs communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Forsee Power

Le spécialiste des systèmes de batteries pour véhicules commerciaux et industriels annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Innate Pharma

La société de biotechnologies présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

IT Link

La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo diffusera ses résultats du premier semestre.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier en Europe livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Vendredi 14 novembre

Altamir

Le groupe de private-equity diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Poujoulat

Le spécialiste des conduits de cheminée divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

