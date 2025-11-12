Eiffage, Ubisoft, Valneva...l'agenda société France du jour

(AOF) - Alstom
Le spécialiste du ferroviaire signalera ses résultats du premier semestre.
Bastide
Le spécialiste européen des prestations de santé à domicile livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Claranova
Le pure player de l'édition de logiciels dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Emova Group
Le premier réseau en France de ventes de fleurs communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Forsee Power
Le spécialiste des systèmes de batteries pour véhicules commerciaux et industriels annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Icape
Le distributeur de cartes de circuits imprimés rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
La société de biotechnologies présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
IT Link
La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
La société spécialisée dans les vaccins indiquera ses résultats du troisième trimestre.
L'éditeur de jeux vidéo diffusera ses résultats du premier semestre.
Vente-unique.com
L'expert de la vente en ligne de mobilier en Europe livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Vendredi 14 novembre
Altamir
Le groupe de private-equity diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Poujoulat
Le spécialiste des conduits de cheminée divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
