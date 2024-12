Eiffage: travaux de réhabilitation de logements à Dunkerque information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Eiffage , au travers de ses filiales Eiffage Construction (mandataire) et Eiffage Énergie Systèmes, a remporté en groupement le contrat en conception-réalisation attribué par

Partenord Habitat pour les travaux de réhabilitation des 569 premiers logements, répartis sur 9 bâtiments, du quartier des Glacis à Dunkerque.



Le montant total du marché est de 54,5 millions d'euros (part Eiffage 36,7 millions d'euros).



Le projet sera intégralement conduit en mode BIM-CIM afin d'assurer une gestion optimale du projet en maquette numérique à l'échelle du quartier, de sa conception à sa livraison, puis de sa maintenance par Partenord Habitat.





