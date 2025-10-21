Eiffage : trafic et chiffre d'affaires d'APRR en hausse au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le trafic sur les autoroutes gérées par APRR et AREA, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 0,7%, avec dans le détail une progression de 0,5% pour les véhicules légers et de 1,9% pour les poids lourds. Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 2,48 milliards d’euros au 30 septembre, en croissance de 3,3% ,en rythme annuel.

Points clés

Leader européen du BTP et des concessions né en 1993 ;

- Chiffre d'affaires de 23,4Mds€ généré par 4 branches : les infrastructures pour 37 %, Energie systèmes pour 27 %, la construction pour 20 % puis les concessions autoroutières (APPR, AREA, ADELAC…) et aéroportuaires ;

- Part de la France à 64 % des ventes, devant le reste de l’Europe : 9 % pour l’Allemagne, 5 % pour l’Espagne, 4 % pour la Belgique-Luxembourg, 4 % pour le Royaume-Uni… ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'engagement des salariés, sur l’ancrage européen, sur l'offre de produits et services bas carbone au service de la transition énergétique et, enfin, sur l’équilibre entre métiers -concessions « greenfield », montage et exploitation/maintenance-, offrant stabilité et complémentarité financière entre cycles courts et cycles longs ;

- Capital détenu à 21,4 % (+ 25 % des droits de vote) par les salariés, Benoît de Ruffray étant président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- capacité industrielle décentralisée et compacte, d’où maîtrise des coûts & délais,

- réplication de la stratégie française d’ancrage territorial dans les pays cibles européens -Allemagne, Belgique, Pays-Bas,

- mutualisation des savoir-faire des métiers, utile au gain de contrats complexes,

- construction tournée vers les niches moins affectées par la crise de l’immobilier : rénovation, équipements publics et projets industriels,

- rapidité de la croissance d’Energie Système, dopée par les acquisitions -Salvia, Eqos et Van del Pol, et renforcement par acquisitions du pôle éolien offshore,

- élargissement du portefeuille de concessions (ports de Toulon, autoroute A4 12…),

- innovation focalisée sur la digitalisation -chantiers et fonctions support- avec recours accru aux robots et à l’intelligence artificielle (partenariat stratégique avec Google) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro 2050 :

- étape 2030 : repli de 46 %, vs 2019, des émissions de CO2 des activités, et de 30 % en amont et aval,

- écocircularité intégrée au modèle d’affaires et plan d’action biodiversité 2023-25,

- montée en puissance des activités de « génie écologique »,

- place de marché de 40 000 produits à faible empreinte carbone, avec offre d’analyses du cycle de vie ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes des travaux de 29,8 Mds€ (5,4 Mds€ pour la construction, 15,4 Mds€ pour les infrastructures et 8,7 Mds€ pour l’énergie systèmes), soit près de 18 mois d’activité ;

- Bilan maîtrisé : à fin juin dette de 9,9 Mds, autofinancement libre négatif à 91 M€ et trésorerie nette de 600 M€, liquidités de 4,5 Mds€ (3,3 Mds€ pour APPR) à fin mars.

Défis

Poursuite de la remontée des marges dans les travaux, tirée par la montée en puissance des contrats pluri-annuels et capacité à tirer parti de la relance des infrastructures en Allemagne aux effets attendus pour 2027 ;

- Evolution des relations avec Getlink dont la détention de 27,56 % des droits de vote est mise en équivalence dans les comptes depuis la mi-2023 ;

- Suivi de l’offre sur le Portugais Brisa (services de péages électroniques), menée avec Vinci ;

- Après une hausse, à fin juin, de 4,3 % des revenus et une baisse de 16 % du résultat net, impacté par la contribution fiscale exceptionnelle

-objectifs 2025 confirmés d’une hausse de l’activité et du résultat opérationnel :

- Energie Systèmes : revenus proches de 8 Mds€ et marge opérationnelle de 6 %,

- concessions : légère hausse du bénéfice opérationnel,