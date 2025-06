Eiffage: Terceo équipe un bâtiment vert à Marseille information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé mercredi que sa filiale Terceo avait réalisé les travaux d'électricité de la maison du parc Bougainville, un projet situé à l'entrée de ce site marseillais inauguré en 2024.



Située dans le 3ème arrondissement de la ville, ce bâtiment bioclimatique de 287 m2 abrite un relais nature ouvert au public et un jardin pédagogique notamment destiné aux enfants des écoles primaires.



Le groupe de construction indique que les équipes de Terceo ont été chargées de réaliser les travaux de courants forts et courants faibles, d'installer l'interphonie, le système anti-intrusion, le contrôle d'accès et le système de sécurité incendie (SSI).



Le chantier a été piloté par Euroméditerranée, un établissement public d'aménagement (EPA) dont la mission consiste à favoriser l'aménagement et le développement durable au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence



La première partie du parc Bougainville, inaugurée en février 2024, doit prochainement s'étendre sur quatre hectares, au sud du vallon urbain des Aygalades.





Valeurs associées EIFFAGE 118,5000 EUR Euronext Paris +0,04%