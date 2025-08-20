 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 989,00
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage sur une bonne dynamique en Allemagne
information fournie par AOF 20/08/2025 à 18:04

(AOF) - Eiffage , au travers d’Eiffage Énergie Systèmes, a remporté plusieurs contrats majeurs en Allemagne depuis le début de l’année consolidant ainsi sa position d’acteur de premier plan dans le domaine des services à l’énergie sur ce territoire. Sur le premier semestre 2025, la prise de commandes dans le pays s’établit à près de 950 millions d’euros.

Aux côtés des entités historiques Elomech, Schwarz & Grantz et Nat, les entreprises Salvia et Eqos acquises respectivement en 2023 et 2024, permettent à Eiffage Énergie Systèmes de disposer désormais d'une offre complète et diversifiée sur les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités, et du tertiaire, sur tout le territoire.

Ce changement d'échelle fait de l'Allemagne un des tout premiers pays d'implantation d'Eiffage Énergie Systèmes qui compte dorénavant plus de 5 000 collaborateurs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen du BTP et des concessions né en 1993 ;

- Chiffre d'affaires de 23,4Mds€ généré par 4 branches : les infrastructures pour 37 %, Energie systèmes pour 27 %, la construction pour 20 % puis les concessions autoroutières (APPR, AREA, ADELAC…) et aéroportuaires ;

- Part de la France revenant à 64 % des ventes, devant le reste de l’Europe : 9 % pour l’Allemagne, 5 % pour l’Espagne, 4 % pour la Belgique-Luxembourg, 4 % pour le Royaume-Uni… ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'engagement des salariés, sur l’ancrage européen, sur l'offre de produits et services bas carbone au service de la transition énergétique et, enfin, sur l’équilibre entre métiers -concessions « greenfield », montage et exploitation/maintenance-, offrant stabilité et complémentarité financière entre cycles courts et cycles longs ;

- Capital détenu à 21,4 % (+ 25 % des droits de vote) par les salariés, Benoît de Ruffray étant président-directeur général du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- capacité industrielle décentralisée et compacte, d’où une maîtrise des coûts & délais,

- réplication de la stratégie française d’ancrage territorial dans les pays cibles européens -Allemagne, Belgique, Pays-Bas ;

- mutualisation des savoir-faire des métiers, utile au gain de contrats complexes,

- construction tournée vers les niches moins affectées par la crise de l’immobilier : rénovation, équipements publics et projets industriels ;

- rapidité de la croissance d’Energie Système, dopée par les acquisitions -Salvia, Eqos et Van del Pol,

- élargissement du portefeuille de concessions (ports de Toulon, autoroute A4 12…),

- innovation focalisée sur la digitalisation -chantiers et onctions support- avec recours accrû aux robots et à l’intelligence artificielle (partenariat stratégique avec Google) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro 2050 :

- étape 2030 : repli de 46 %, vs 2019, des émissions de CO2 des activités, et de 30 % en amont et aval,

- écocircularité intégrée au modèle d’affaires et plan d’action biodiversité 2023-25,

- montée en puissance des activités de « génie écologique »,

- lancement d’une plateforme de produits à faible empreinte carbone s;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes des travaux de 28,89Mds€ (5,1 Mds€ pour la construction, 15,2 Mds€ pour les infrastructures et 7,5 Mds€ pour l’énergie systèmes), renforcé par l’entrée de contrats élevés et les acquisitions « structurantes », notamment en Allemagne avec Eqos ;

- Bilan maîtrisé : dette diminuée à 9,4 Mds et refinancée début 2025, autofinancement libre de 2,6 M€ et liquidités de 45,4 Mds€.

Défis

- Poursuite de la remontée des marges dans les travaux, tirée par la montée en puissance des contrats pluri-annuels ;

- Rumeurs d’entrée au CAC 40 ;

- Capacité à tirer parti de la relance des infrastructures en Allemagne ;

- Evolution des relations avec Getlink dont la détention de 27,56 % des droits de vote est mise en équivalence dans les comptes depuis la mi-2023 ;

- Objectifs 2025 d’une hausse de l’activité et du résultat opérationnel ::

- Energie Sustèmes : revenus proches de 8 Mds€ et marge opérationnelle de 6 %,

- résultat net en repli du fait de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport longue distance ;

- Dividende 2024 en hausse à 4,70 €, dans le cadre d’une politique de distribution de 40 %.

Valeurs associées

EIFFAGE
125,5000 EUR Euronext Paris -0,08%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux : rachat d'actions conjointement avec Amar Family Office
    information fournie par AOF 20.08.2025 18:31 

    (AOF) - JCDecaux annonce l'acquisition de 1,7 million de ses actions conjointement avec Amar Family Office, au prix de 14,75 euros par action, soit une décote de 0,6% par rapport au cours du 14 août 2025. L'opération représente 0,8% du capital de la société. Amar ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé avant Jackson Hole, les discussions sur l'Ukraine continuent
    information fournie par Reuters 20.08.2025 18:27 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les investisseurs attendent avec impatience le symposium de la Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite

  • L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine à l'équilibre avant Jacskon Hole
    information fournie par AFP 20.08.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a terminé stable mercredi, dans l'attente de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, sur fond de chute des valeurs technologiques en raison des doutes croissants sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Le CAC 40 a cédé 0,08%, ... Lire la suite

  • Un vignoble à proximité d'une forêt ravagée par un incendie à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 6 août 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )
    La vigne, un coupe-feu naturel qui s'estompe dans les Corbières
    information fournie par AFP 20.08.2025 18:11 

    Au fil des décennies, la vigne recule dans l'Aude, au gré des campagnes d'arrachage, privant d'un coupe-feu naturel des territoires comme les Corbières, ravagées par un gigantesque incendie début août. Au lendemain du départ du feu qui a parcouru 16.000 hectares ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank