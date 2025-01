Eiffage: signe un contrat de plus de 100 ME au Congo information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Eiffage , au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil Marine, a remporté le contrat de conception réalisation pour la rénovation et l'extension du terminal à conteneurs du port de Matadi (République démocratique du Congo). Ce contrat porte sur un montant de plus de 100 millions d'euros.



Le contrat comprend la construction d'un nouveau quai sur pieux de 350 mètres de long par 30 mètres de large situé devant les quais 5, 6 et 7 existants, de trois passerelles d'accès de 20 mètres de large à travers le quai existant, d'un bâtiment d'opérations et d'un bâtiment atelier, ainsi que la réfection des 7 hectares de plateforme logistique.



La durée totale du contrat est de 27 mois.





