Eiffage: signe un contrat de 134 ME en Espagne information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - Le groupe a signé un contrat pour la construction de la centrale solaires photovoltaïques de 250 MWc de Cabra et de la centrale de 50 MWc d'Olivar dans la commune andalouse de Montemayor, province de Cordoue, en Espagne.



Ce contrat porte sur un montant de 134 millions d'euros. Il comprend la fourniture des principaux équipements, les infrastructures de raccordement en haute tension, ainsi que la prestation des services d'exploitation et de maintenance.



Avec une production estimée à plus de 600 000 MWh par an, les centrales de Cabra et Olivar produiront suffisamment d'énergie propre pour alimenter plus de 172 000 foyers.



Les travaux viennent de débuter. La mise en service est prévue à partir de juin 2027.



Eiffage Energía Sistemas a déjà construit plus de 130 centrales photovoltaïques, représentant une capacité installée de plus de 7,7 GW et a réalisé 102 parcs éoliens totalisant une puissance de 4 GW, indique le groupe.





