Eiffage signe un contrat de 1,5 milliard d'euros avec RTE
Le groupe va réaliser le développement et la construction de trois sous-stations électriques en courant alternatif.
Le contrat porte sur les raccordements des parcs éoliens en mer Bretagne Sud (AO5), Narbonnaise Sud-Hérault et Golfe de Fos (AO6) ainsi que leurs futures extensions (AO9).
Le montant global du marché est de plus de 1,5 milliard d'euros.
Chaque sous-station aura une capacité de 750 MW. Ces 3 sous-stations permettront à terme le raccordement au réseau de transport d'électricité de plus de 2 gigawatts d'électricité décarbonée.
