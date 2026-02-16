 Aller au contenu principal
Eiffage se renforce en Allemagne avec Claus Heinemann Elektroanlagen
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 18:17

Le groupe, via sa filiale allemande Salvia ( Eiffage Energie Systèmes), acquiert les actifs de cette entreprise munichoise spécialisée dans le génie électrique et les services techniques du bâtiment.

Fondée en 1902, la société employait 301 collaborateurs, dont l'ensemble des postes est préservé. L'équipe de direction reste en place afin d'assurer la continuité des opérations.

Soumise à l'approbation des autorités allemandes de la concurrence, la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Cette acquisition renforce la présence de Salvia dans le sud de l'Allemagne et s'inscrit dans la stratégie de croissance externe d'Eiffage, après l'annonce en février 2026 du rachat de HTW Engineers.

