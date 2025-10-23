Eiffage se renforce au capital de Getlink

(AOF) - Eiffage a signé un contrat d’achat portant sur 39 106 453 actions de Getlink , soit 7,11% du capital. A l’issue de cette opération, le groupe détiendra 27,66% du capital et 29,90% des droits de vote de l’exploitant du tunnel sous la Manche. En franchissant le seuil des 25%, Eiffage conforte sa position de premier actionnaire de Getlink. Le groupe envisage de se renforcer encore au capital, en fonction des conditions de marché, mais ne compte pas déposer une offre publique d’achat sur le solde du capital.

Cet investissement a été réalisé au prix de 17,70 euros par titre, pour un total de 692 millions d'euros.