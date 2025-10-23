 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 211,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage renforce sa position dans Getlink, détient 27,6% du capital
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:44

Le groupe de BTP Eiffage

FOUG.PA a annoncé jeudi se renforcer au capital de l'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink GETP.PA dont il détient désormais 27,6%.

L'opération a été réalisée via un investissement de 692 millions d'euros financé sur la trésorerie disponible.

Elle fait ressortir un prix de 17,70 euros par action, contre un cours de clôture de Getlink de 15,49 euros mercredi soir.

Actionnaire de Getlink depuis 2018, Eiffage conforte ainsi sa position de premier actionnaire du groupe dont il entend être un investisseur de long terme, a-t-il dit dans un communiqué.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EIFFAGE
112,200 EUR Euronext Paris +1,22%
GETLINK
15,490 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank