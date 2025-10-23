Eiffage renforce sa position dans Getlink, détient 27,6% du capital

Le groupe de BTP Eiffage

FOUG.PA a annoncé jeudi se renforcer au capital de l'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink GETP.PA dont il détient désormais 27,6%.

L'opération a été réalisée via un investissement de 692 millions d'euros financé sur la trésorerie disponible.

Elle fait ressortir un prix de 17,70 euros par action, contre un cours de clôture de Getlink de 15,49 euros mercredi soir.

Actionnaire de Getlink depuis 2018, Eiffage conforte ainsi sa position de premier actionnaire du groupe dont il entend être un investisseur de long terme, a-t-il dit dans un communiqué.

