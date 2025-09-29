Eiffage remporte un contrat de plus de 1,5 milliard d'euros

(AOF) - Eiffage , via Smulders (filiale belge d’Eiffage Métal) a signé avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, un contrat de développement et de construction. Ce dernier concerne trois sous-stations électriques en courant alternatif pour les raccordements des parcs éoliens en mer Bretagne Sud, Narbonnaise Sud-Hérault et Golfe de Fos, ainsi que leurs futures extensions. Le montant global du marché est de plus de 1,5 milliard d’euros.

Le marché comprend la construction des fondations et des parties supérieures des sous-stations. Chacune d'entre elles disposera d'une capacité de 750 MW.

- Leader européen du BTP et des concessions né en 1993 ;

- Chiffre d'affaires de 23,4Mds€ généré par 4 branches : les infrastructures pour 37 %, Energie systèmes pour 27 %, la construction pour 20 % puis les concessions autoroutières (APPR, AREA, ADELAC…) et aéroportuaires ;

- Part de la France revenant à 64 % des ventes, devant le reste de l’Europe : 9 % pour l’Allemagne, 5 % pour l’Espagne, 4 % pour la Belgique-Luxembourg, 4 % pour le Royaume-Uni… ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'engagement des salariés, sur l’ancrage européen, sur l'offre de produits et services bas carbone au service de la transition énergétique et, enfin, sur l’équilibre entre métiers -concessions « greenfield », montage et exploitation/maintenance-, offrant stabilité et complémentarité financière entre cycles courts et cycles longs ;

- Capital détenu à 21,4 % (+ 25 % des droits de vote) par les salariés, Benoît de Ruffray étant président-directeur général du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- capacité industrielle décentralisée et compacte, d’où une maîtrise des coûts & délais,

- réplication de la stratégie française d’ancrage territorial dans les pays cibles européens -Allemagne, Belgique, Pays-Bas ;

- mutualisation des savoir-faire des métiers, utile au gain de contrats complexes,

- construction tournée vers les niches moins affectées par la crise de l’immobilier : rénovation, équipements publics et projets industriels ;

- rapidité de la croissance d’Energie Système, dopée par les acquisitions -Salvia, Eqos et Van del Pol,

- élargissement du portefeuille de concessions (ports de Toulon, autoroute A4 12…),

- innovation focalisée sur la digitalisation -chantiers et onctions support- avec recours accrû aux robots et à l’intelligence artificielle (partenariat stratégique avec Google) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro 2050 :

- étape 2030 : repli de 46 %, vs 2019, des émissions de CO2 des activités, et de 30 % en amont et aval,

- écocircularité intégrée au modèle d’affaires et plan d’action biodiversité 2023-25,

- montée en puissance des activités de « génie écologique »,

- lancement d’une plateforme de produits à faible empreinte carbone s;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes des travaux de 28,89Mds€ (5,1 Mds€ pour la construction, 15,2 Mds€ pour les infrastructures et 7,5 Mds€ pour l’énergie systèmes), renforcé par l’entrée de contrats élevés et les acquisitions « structurantes », notamment en Allemagne avec Eqos ;

- Bilan maîtrisé : dette diminuée à 9,4 Mds et refinancée début 2025, autofinancement libre de 2,6 M€ et liquidités de 45,4 Mds€.

Défis

- Poursuite de la remontée des marges dans les travaux, tirée par la montée en puissance des contrats pluri-annuels ;

- Rumeurs d’entrée au CAC 40 ;

- Capacité à tirer parti de la relance des infrastructures en Allemagne ;

- Evolution des relations avec Getlink dont la détention de 27,56 % des droits de vote est mise en équivalence dans les comptes depuis la mi-2023 ;

- Objectifs 2025 d’une hausse de l’activité et du résultat opérationnel ::

- Energie Sustèmes : revenus proches de 8 Mds€ et marge opérationnelle de 6 %,

- résultat net en repli du fait de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport longue distance ;

- Dividende 2024 en hausse à 4,70 €, dans le cadre d’une politique de distribution de 40 %.