Eiffage remporte un contrat d'1,5 milliard d'euros en lien avec des parcs éoliens en mer
information fournie par Boursorama avec AFP 30/09/2025 à 08:03

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le groupe de construction Eiffage va, via une filiale belge, construire des "sous-stations électriques" afin de raccorder des parcs éoliens au large de la Bretagne et en Méditerranée, pour un montant de plus de 1,5 milliard d'euros, selon un communiqué lundi.

Smulders, filiale belge d'Eiffage Métal, a signé avec le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français RTE un contrat de "développement et de construction de trois sous-stations électriques en courant alternatif", afin de raccorder trois parcs éoliens en mer.

Il s'agit des parcs Bretagne sud, au large des îles de Groix et de Belle-Ile-en-Mer dans le Morbihan, et en mer Méditerranée de "Narbonnaise Sud-Hérault et Golfe de Fos (AO6) ainsi que leurs futures extensions (AO9)", précise l'entreprise.

Eiffage devra construire des "fondations (jackets) et des parties supérieures des sous-stations (topsides), qui contiennent les matériels électriques".

Les fondations "mesureront environ 115 mètres de haut, 25 mètres de large et 35 mètres de long pour le projet de Bretagne Sud, et environ 110 mètres de haut, 45 mètres de large et 50 mètres de long pour les projets de Narbonnaise Sud-Hérault et de Fos".

Les parties supérieures pèseront "environ 5.000 tonnes et mesureront plus de 20 mètres de haut, 35 mètres de large et 70 mètres de long".

Eiffage revendique 84.400 salariés dans le monde et un chiffre d'affaires de 23,4 milliards d'euros, dont 34% à l'international.

