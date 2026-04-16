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Eiffage remporte les travaux d'extension du port de Callao Muelle Norte au Pérou
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:52

Eiffage a remporté en groupement avec la société belge Jan de Nul, le contrat de conception-réalisation pour l'extension du terminal conteneurs du port de Callao Muelle Norte au Pérou.

Le montant global du contrat est de plus de 100 millions d'euros.

Le contrat, attribué par la société APM Terminals Callao, porte sur la démolition des quais 4 et 5C puis la construction d'un nouveau quai 5C sur pieux.

Le nouveau quai, presque deux fois plus grand, mesurera 441 mètres de long et 44 mètres de large.

La durée totale du contrat est de 21 mois incluant cinq mois d'études.

Plusieurs projets sont actuellement menés en Afrique, notamment au Bénin, en République du Congo et en République démocratique du Congo.

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