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Eiffage remporte en groupement les travaux d'extension d'un port au Pérou
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 17:49

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE EN GROUPEMENT LES TRAVAUX D'EXTENSIONDU PORT DE CALLAO MUELLE NORTE AU PÉROU,POUR UN MONTANT DE PLUS DE 100 MILLIONS D'EUROS

* DURÉE TOTALE DU CONTRAT EST DE 21 MOIS INCLUANT CINQ MOIS D’ÉTUDES

Texte original tinyurl.com/yfmurspx Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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