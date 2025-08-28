 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eiffage recule face aux incertitudes politiques et fiscales en France
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 10:13

Eiffage FOUG.PA recule jeudi à la Bourse de Paris alors que les incertitudes politiques et fiscales en France ont éclipsé les résultats du groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes publiés la veille.

Vers 08h03 GMT, le titre accuse une baisse de 2,05% à 107,4 euros après avoir perdu 4% à l'ouverture, contre un gain de 1,06% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

Eiffage a publié des résultats "globalement conformes aux attentes" au premier semestre de son exercice selon les analystes, et a confirmé ses objectifs pour l'année.

"Le bénéfice net conforme aux prévisions et la confirmation des prévisions ont marqué un premier semestre relativement calme pour Eiffage, dans un contexte politique de plus en plus incertain pour la France", observent les analystes de Jefferies.

Ceux de Morgan Stanley soulignent quant eux la "solidité des fondamentaux" avec des résultats conformes aux prévisions, mais indiquent eux aussi que les incertitudes politiques et fiscales en France dominent.

Le Premier ministre français, François Bayrou, sollicitera le 8 septembre un vote de confiance à l'Assemblée nationale, avant la discussion parlementaire sur le budget 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Clément Martinot, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EIFFAGE
106,3000 EUR Euronext Paris -3,14%
SBF 120
5 901,82 Pts Euronext Paris +0,44%
