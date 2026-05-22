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Eiffage réalise quatre centrales photovoltaïques au Maroc
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 08:53

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, indique réaliser pour le compte de MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy) quatre centrales photovoltaïques ainsi que leur raccordement au réseau dans le cadre du programme NOOR Atlas au Maroc. Les travaux ont débuté début 2026 pour une livraison prévue à mi-2027.

Le programme NOOR Atlas vise à réduire la dépendance énergétique du Maroc et à renforcer sa capacité de production électrique en capitalisant sur le taux d'ensoleillement exceptionnel du pays, ainsi qu'à contribuer au développement de la filière solaire nationale.

Dans ce cadre, Eiffage est en charge de la conception, de la fourniture, de la construction, de l'installation, de la mise en service et de l'exploitation-maintenance pendant sept ans de quatre centrales solaires dans le nord-est du Royaume, pour une puissance totale de 225 MWc : NOOR Ain Beni Mathar (121 MWc), NOOR Enjil (42 MWc), NOOR Boundnib (33 MWc) et NOOR Bouanane (29 MWc).

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1 commentaire

  • 09:15

    c'est financé par qui?

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