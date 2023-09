Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: réactions suite au projet de loi de finances information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le projet de loi de finances 2024 comprend une nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport longue distance, applicable notamment aux autoroutes.



Ce projet, qui prévoit une taxe de 4,6 % du chiffre d'affaires avec une franchise de 120 millions d'euros par entité, concernerait les sociétés APRR et AREA.



' L'incidence de cette taxe sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 aurait été d'environ 90 millions d'euros pour APRR et 27 millions d'euros pour AREA, entrainant une diminution d'environ 117 millions d'euros du résultat opérationnel courant consolidé du Groupe ' indique la direction.



' Eiffage s'engage auprès de ses actionnaires à mettre en oeuvre toutes les voies de recours et tous les moyens appropriés afin de faire valoir ses droits, notamment quant au respect du contrat '.





