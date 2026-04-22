Eiffage publie réponses aux questions écrites d’actionnaires avant assemblée générale du 22 avril 2026

* Eiffage a publié avant assemblée générale du 22 avril 2026 réponses à questions écrites d’actionnaires, dont un courrier du Forum pour l’Investissement Responsable daté du 6 mars 2026. * Sur la « transition juste », groupe met en avant une stratégie de transition écologique et sociale, avec implication du comité stratégique et RSE du conseil d’administration, suivi annuel des objectifs climat. * Gouvernance et incitations: critères climat intégrés à rémunération variable du président-directeur général, critères utilisés aussi dans attribution gratuite d’actions au président-directeur général et aux membres du comité exécutif. * Chaîne de valeur: 76% des fournisseurs en contrat-cadre ont fait l’objet d’une évaluation RSE en 2025, enjeu « niveau de vie décent » jugé non matériel dans analyse de double matérialité, sans objectif quantitatif à ce stade. * Données 2025 sur biodiversité et activités « vertes »: surface de pleine terre artificialisée 67 749 m2; travaux de rénovation alignés taxonomie climat 354 millions d’euros; chiffre d’affaires du génie écologique environ 8 millions d’euros. * Taxonomie UE: revenus éligibles liés à énergie solaire 545 millions d’euros; éolien 1 256 millions d’euros; transport et distribution d’électricité 1 468 millions d’euros. * Intelligence artificielle: priorité donnée à formation et sensibilisation, avec cas d’usage en prévention reposant sur big data et IA pour améliorer remontée d’anomalies et aide à décision terrain. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eiffage SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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