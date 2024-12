Eiffage: projet d'aménagement urbain remporté près de Rennes information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Eiffage Aménagement, une filiale d'Eiffage, a annoncé vendredi avoir remporté, en collaboration avec le groupe Launay, un projet de rénovation urbaine situé dans le nord de l'agglomération rennaise.



Le conseil municipal de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) a en effet attribué au groupement la concession portant sur la zone d'aménagement concertée (ZAC) multisite à l'issue d'un appel d'offres qui avait été lancé début 2023.



Cette opération doit comprendre plus de 900 logements (dont 60% de logements aidés ou abordables) et plus de 7.000 m2 de locaux d'activités, de commerces et de services.



Le projet, qui passera par la constitution d'une dociété d'économie mixte à opération unique (SEMOP) avec la ville de Saint-Grégoire, doit être mené à bien sur une durée de 12 ans.





