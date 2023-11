Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: primé pour sa solution 'Carbon Light' information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Eiffage fait savoir que sa filiale Eiffage Route vient d'être distinguée pour la solution 'Carbon Light' proposée dans le cadre de l'appel à projets d'innovation ' Routes et Rues ', notamment consacré aux enjeux de transition écologique dans les infrastructures de transport.



Carbon Light est un enrobé bitumeux bas carbone qui intègre un liant végétal et dont la fabrication se fait à température tiède.



Selon Eiffage, cette solution permet de diminuer l'impact CO2 de près de 30% par rapport à un enrobé traditionnel.



Décerné par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, l'appel à projets ' Routes et Rues ' encourage la validation d'innovations à travers des chantiers de démonstration en conditions réelles.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.02%