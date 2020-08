Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage prévoit un redressement de l'activité au 2e semestre Reuters • 26/08/2020 à 19:26









EIFFAGE PRÉVOIT UN REDRESSEMENT DE L'ACTIVITÉ AU 2E SEMESTRE PARIS (Reuters) - Eiffage a déclaré mercredi s'attendre à un redressement de ses activités au second semestre grâce à la reprise des chantiers et à un trafic autoroutier estival proche de celui de l'an dernier mais il anticipe toujours une baisse importante sur l'ensemble de l'année. Le groupe français de construction, de travaux publics et de concessions souligne toutefois que le maintien des restrictions en matière de voyages rend impossible toute prévision fiable de trafic pour son activité de concessions, qui regroupe autoroutes et aéroports. Eiffage a vu son chiffre d'affaires chuter de 19,6% à périmètre et change constants sur les six premiers mois de l'année, à 6,918 milliards d'euros. La baisse de l'activité a atteint 27% dans la branche Construction contre -20% pour les concessions, dont le chiffre d'affaires, explique le groupe, a été affectée par la chute du trafic autoroutier (-30,6% chez APRR, -40,0% sur le viaduc de Millau entre autres) comme par la chute de 61,5% du trafic passagers des aéroports de Lille et Toulouse. Le semestre se solde par un résultat opérationnel courant de 262 millions d'euros, en baisse de 68,7% sur un an. Eiffage souligne cependant que le carnet de commandes de sa branche Travaux atteint un niveau "historiquement élevé" de 17,1 milliards d'euros et que la division devrait enregistrer au deuxième semestre un niveau d'activité "légèrement inférieur" à celui de la même période de 2019. "En Concessions, si le trafic autoroutier de l'été a regagné en vigueur, l'évolution de la pandémie et ses conséquences éventuelles en termes de limitation des déplacements (quatorzaine, télétravail...) ne permettent pas d'estimer de façon fiable les trafics autoroutiers et aériens", ajoute-t-il dans un communiqué. "Sur l'ensemble de l'année, Eiffage anticipe une baisse marquée de son activité et de ses résultats, qui se redresseront toutefois sensiblement sur le second semestre", ajoute-t-il. (Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.30%