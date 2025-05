Eiffage: plus de 57.000 salariés souscripteurs information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - Eiffage indique que plus de 57.000 salariés ont souscrit à sa nouvelle campagne d'augmentation de capital réservée aux salariés, par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2025, annoncée fin février par le groupe de BTP et de concessions.



L'augmentation de capital s'élève à 279.822.402 euros et consiste en l'émission de 3.146.936 actions nouvelles (représentant 3,21% du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 88,919 euros avant prise en compte de la décote.



Le conseil d'administration a ensuite décidé d'annuler autant d'actions auto-détenues, permettant de maintenir à 98 millions le nombre d'actions composant le capital. A l'issue de ces opérations, le FCPE détiendra 4,01% du capital d'Eiffage.





Valeurs associées EIFFAGE 123,2000 EUR Euronext Paris +0,33%