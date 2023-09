Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eiffage: objectifs climatiques validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que la SBTi (Science-Based Targets initiative) a validé ses objectifs de réduction des émissions à court terme, considérés comme conformes aux niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et la trajectoire 1,5°C.



Chaque métier d'Eiffage s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon à diminuer les émissions du groupe de 46% sur les scopes 1 et 2 et de 30% sur le scope 3 amont et aval (émissions directes) d'ici à 2030 par rapport à 2019.



La validation des objectifs à court terme (2030) marque un premier jalon avant l'établissement d'une trajectoire à plus long terme afin d'atteindre le 'net-zero' d'ici 2050, objectif sur lequel le groupe de BTP et de concessions s'est également engagé.