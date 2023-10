Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: nomination de trois directeurs régionaux information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Eiffage Construction a annoncé aujourd'hui les récentes nominations de trois directeurs régionaux : Gwendal Gautier, directeur régional Grand-Ouest,Edouard Dubost, directeur régional Estet David Lebot, directeur régional Centre-Est.



Dans le détail, Gwendal Gautierassure depuis le 1erjuillet 2023 la fonction de directeur régional Grand-Ouest succédant à Pascal Portier. Il avait débuté sa carrière au sein d'Eiffage Construction il y a 26 ans en tant que conducteur de travaux avant d'évoluer à différents postes de management au sein de l'entreprise.



De son côté, Edouard Dubosta pris le 1er septembre 2023 la fonction de Directeur de la région Est en complément de sa fonction de directeur de la région Nord-Ouest qu'il assure depuis 2018.



Enfin, David Lebota pris le 2 octobre 2023 la fonction de Directeur de la région Centre-Est succédant à Michel Chenevat.

Il avait passé auparavant 22 ans dans le secteur du BTP en France et à l'international.





