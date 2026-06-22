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Eiffage négocie avec Atlas Arteria l'acquisition de la concession du tunnel de Warnow
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 08:35

Eiffage SA FOUG.PA :

* ENTRE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC ATLAS ARTERIA EN VUE D'ACQUÉRIR LA CONCESSION DU TUNNEL DE WARNOW À ROSTOCK, EN ALLEMAGNE

* NÉGOCIATION EN VUE D'ACQUÉRIR, SOUS RÉSERVE DE DUE DILIGENCE ET D'UNE CONTRACTUALISATION, 100% DU CAPITAL DU TUNNEL DE WARNOW EN ALLEMAGNE

* LA FINALISATION POURRAIT ABOUTIR AU DEUXIÈME SEMESTRE 2026

Texte original tinyurl.com/ykeauj4t Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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