Eiffage négocie avec Atlas Arteria l'acquisition de la concession du tunnel de Warnow

information fournie par Reuters • 22.06.2026 • 09:00 •

* DANONE DANO.PA - Le groupe agroalimentaire a annoncé lundi la signature de de deux accords définitifs en vue d'acquérir l'entreprise australienne MADE Group, ainsi que les 49% restants dans sa co-entreprise avec Saputo Dairy Australia, disant vouloir renforcer ... Lire la suite