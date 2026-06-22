Eiffage négocie avec Atlas Arteria l'acquisition de la concession du tunnel de Warnow

Eiffage SA FOUG.PA :
* ENTRE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC ATLAS ARTERIA EN VUE D'ACQUÉRIR LA CONCESSION DU TUNNEL DE WARNOW À ROSTOCK, EN ALLEMAGNE
* NÉGOCIATION EN VUE D'ACQUÉRIR, SOUS RÉSERVE DE DUE DILIGENCE ET D'UNE CONTRACTUALISATION, 100% DU CAPITAL DU TUNNEL DE WARNOW EN ALLEMAGNE
* LA FINALISATION POURRAIT ABOUTIR AU DEUXIÈME SEMESTRE 2026
Texte original tinyurl.com/ykeauj4t Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
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