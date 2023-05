Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: montage finalisé pour un projet à Suresnes information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce avoir finalisé le montage d'une nouvelle opération résidentielle à Suresnes (Hauts-de-Seine), projet qui va développer 98 logements avec une surface de plancher totale de 6200 m² répartis sur cinq bâtiments.



Le montage juridique se décompose en deux VEFA portant respectivement sur 16 logements avec Hauts-de-Seine Habitat et sur 82 logements avec le Groupe 3F (adossée à un bail à construction avec sa filiale Foncière de la Transformation Immobilière).



L'opération est certifiée NF Habitat HQE niveau très performant et répondra aux exigences de la réglementation thermique RT 2012 -20%. Les travaux débuteront à l'été 2023 en vue d'une livraison prévue au troisième trimestre 2025.





