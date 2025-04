Eiffage: hausse de 4,2% du CA d'APRR au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction de 741,7 millions d'euros au 1er trimestre 2025, en croissance de 4,2 % (711,8 millions d'euros au 1er trimestre 2024).



Ce chiffre comprend Aliaé (A79) dont le chiffre d'affaires est de 12,3 millions d'euros sur la période, indique le groupe.



Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, est en hausse de 1,4 % au 1er trimestre 2025 par rapport à l'année précédente. Le trafic des véhicules légers progresse de 1,5 % sur le trimestre et celui des poids lourds est en hausse de 1,0 %.





