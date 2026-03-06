 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage : franche cassure du palier des 135E, menace la MM50
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 13:11

Eiffage reperd 10% sur son récent zénith des 146,3E et valide une franche cassure du palier des 135E, menace d'enfoncer dans la foulée la MM50 qui gravite vers 130E.
Le prochain objectif se situerait vers 128E (résistance des 7/8/9 janvier ) puis la MM100 qui gravite vers 122E (et 123E mi-mars).

Valeurs associées

EIFFAGE
132,9000 EUR Euronext Paris -3,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank