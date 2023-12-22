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Eiffage et MAF2 alignent leurs accords de gouvernance
information fournie par Reuters22/12/2023 à 17:48

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE ET MAF2 ALIGNENT LEURS ACCORDS DE GOUVERNANCE

* CES MODIFICATIONS À EFFET AU 31 DÉCEMBRE 2023 SE FONT SANS ÉVOLUTION CAPITALISTIQUE NI FLUX FINANCIERS

* ABSORPTION D’EIFFARIE PAR FINANCIÈRE EIFFARIE

* JUMELAGE DES TITRES D’ADELAC AVEC CEUX DE FINANCIÈRE EIFFARIE ET APPLICATION DE LA MÊME GOUVERNANCE À CES DEUX SOCIÉTÉS

* PRISE DE CONTRÔLE D’ADELAC PAR EIFFAGE, AVEC COMME CONSÉQUENCE LA CONSOLIDATION PAR INTÉGRATION GLOBALE DE CETTE DERNIÈRE DANS LES COMPTES DU GROUPE

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Bureau de Gdansk)

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