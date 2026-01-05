 Aller au contenu principal
Eiffage Énergie Systèmes et Entech remportent un appel d’offres pour une centrale de stockage d’énergie en France
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:16

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CONSTRUIT UNE CENTRALE DE STOCKAGE D’ÉNERGIE (BESS) DANS LE NORD DE LA FRANCE

* EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES EN PARTENARIAT AVEC ENTECH, REMPORTE UN APPEL D’OFFRES

* LA LIVRAISON CLÉS EN MAINS EST PRÉVUE POUR FIN MARS 2027

Texte original [https://tinyurl.com/42pmjfph] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EIFFAGE
123,0500 EUR Euronext Paris -0,36%
ENTECH
8,0800 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

