Eiffage Énergie Systèmes et Entech remportent un appel d’offres pour une centrale de stockage d’énergie en France

Eiffage SA
* EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CONSTRUIT UNE CENTRALE DE STOCKAGE D’ÉNERGIE (BESS) DANS LE NORD DE LA FRANCE
* EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES EN PARTENARIAT AVEC ENTECH, REMPORTE UN APPEL D’OFFRES
* LA LIVRAISON CLÉS EN MAINS EST PRÉVUE POUR FIN MARS 2027
Texte original [https://tinyurl.com/42pmjfph] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
