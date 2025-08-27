Eiffage, Elis, LightOn, Stef... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Eiffage
Le groupe de construction dévoilera ses résultats du premier semestre.
Elis a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions d'euros d'obligations seniors non garanties, dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,375%. Le produit net de cette émission sera essentiellement alloué au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 350 millions d'euros dont la maturité est fixée au 15 février 2026. Le groupe de blanchisserie industrielle indique que " cette opération s'inscrit dans la continuité de sa stratégie active de refinancement. "
LightOn
LightOn a annoncé " l'évolution de sa gouvernance afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux ". À compter du 1er septembre 2025, Laurent Daudet, co-fondateur de la société, prendra la présidence d'un nouveau conseil stratégique, créé pour éclairer les grandes orientations futures de l'entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme. Il quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d'administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l'entreprise.
Stef
Le groupe Stef annonce la signature d'un accord portant sur l'intégration des activités transport de la société Christian Cavegn AG au sein de sa filiale Stef Suisse. Cette opération marque une étape importante dans sa stratégie de développement en Suisse en transformant sa présence et son réseau sur le marché du transport alimentaire sous température dirigée. La réalisation de cette opération reste soumise aux différentes consultations d'usage à mener dans les prochaines semaines.
