 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 731,13
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage, Elis, LightOn, Stef... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 27/08/2025 à 08:54

(AOF) - Eiffage

Le groupe de construction dévoilera ses résultats du premier semestre.

Elis

Elis a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions d'euros d'obligations seniors non garanties, dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,375%. Le produit net de cette émission sera essentiellement alloué au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 350 millions d'euros dont la maturité est fixée au 15 février 2026. Le groupe de blanchisserie industrielle indique que " cette opération s'inscrit dans la continuité de sa stratégie active de refinancement. "

LightOn

LightOn a annoncé " l'évolution de sa gouvernance afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux ". À compter du 1er septembre 2025, Laurent Daudet, co-fondateur de la société, prendra la présidence d'un nouveau conseil stratégique, créé pour éclairer les grandes orientations futures de l'entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme. Il quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d'administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l'entreprise.

Stef

Le groupe Stef annonce la signature d'un accord portant sur l'intégration des activités transport de la société Christian Cavegn AG au sein de sa filiale Stef Suisse. Cette opération marque une étape importante dans sa stratégie de développement en Suisse en transformant sa présence et son réseau sur le marché du transport alimentaire sous température dirigée. La réalisation de cette opération reste soumise aux différentes consultations d'usage à mener dans les prochaines semaines.

Valeurs associées

EIFFAGE
110,5000 EUR Euronext Paris +0,68%
ELIS
23,5800 EUR Euronext Paris +0,26%
LIGHTON
9,6700 EUR Euronext Paris +4,37%
STEF
138,6000 EUR Euronext Paris +1,02%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2025 à 08:54:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank