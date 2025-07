Eiffage: deux étapes franchies pour l'usine de Dakar information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé mardi avoir franchi deux nouvelles étapes sur le projet d'aménagement de l'usine de dessalement de Dakar (Sénégal).



Le groupe indique avoir procédé au creusement par micro-tunnelier de la conduite de prise d'eau de mer sur 340 mètres et au raccordement de l'appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS) sur la boucle 90 KV.



Cette usine, la plus importante d'Afrique de l'Ouest, jouera un rôle crucial en améliorant l'approvisionnement en eau de la capitale sénégalaise.



Elle produira initialement 50.000 m3 d'eau par jour, avec une capacité susceptible d'atteindre à terme de 100.000 m3 par jour, répondant ainsi aux besoins croissants de la population dakaroise.



Les équipes d'Eiffage Génie Civil Marine sont mobilisées sur le projet depuis deux ans.





