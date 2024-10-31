Eiffage détient désormais 20,55% du capital de Getlink

Eiffage SA FOUG.PA :
* FRANCHIT PASSIVEMENT À LA HAUSSE LES SEUILS DE 20 % ET DE 25 % DES DROITS DE VOTE DE GETLINK
* RESTE LE 1ER ACTIONNAIRE DE GETLINK ET DÉTIENT DÉSORMAIS 20,55 % DU CAPITAL ET 27,56% DES DROITS DE VOTE
* DÉCLARE QUE LES OBJECTIFS QU’ELLE ENVISAGE DE POURSUIVRE VIS-À-VIS DE GETLINK POUR LES SIX MOIS À VENIR RESTENT INCHANGÉS
* DECLARE QU'IL N'A PAS L'INTENTION D'ACQUERIR LE CONTROLE DE GETLINK
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(Rédaction de Gdansk)
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