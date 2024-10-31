 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
NOV 24 CAC 40 Index (10x)
7 362,00
-1,06%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
NOV 24 CAC 40 Index (10x)
7 362,00
-1,06%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage détient désormais 20,55% du capital de Getlink
information fournie par Reuters 31/10/2024 à 17:52

Eiffage SA FOUG.PA :

* FRANCHIT PASSIVEMENT À LA HAUSSE LES SEUILS DE 20 % ET DE 25 % DES DROITS DE VOTE DE GETLINK

* RESTE LE 1ER ACTIONNAIRE DE GETLINK ET DÉTIENT DÉSORMAIS 20,55 % DU CAPITAL ET 27,56% DES DROITS DE VOTE

* DÉCLARE QUE LES OBJECTIFS QU’ELLE ENVISAGE DE POURSUIVRE VIS-À-VIS DE GETLINK POUR LES SIX MOIS À VENIR RESTENT INCHANGÉS

* DECLARE QU'IL N'A PAS L'INTENTION D'ACQUERIR LE CONTROLE DE GETLINK

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EIFFAGE
85,46 EUR Euronext Paris +0,12%
GETLINK (ex: EUROTUNNEL)
15,59 EUR Euronext Paris +0,03%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank